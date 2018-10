Esporte Hemerson Maria celebra vitória que “aumenta o nível da confiança” no Vila Nova Treinador elogiou atitude do Boa Esporte e vê briga por duas vagas ficar restrita para sete clubes. Para o técnico, Goiás e Fortaleza já estão na Série A 2019

A vitória do Vila Nova neste sábado (13), por 2 a 0, contra o Boa Esporte, foi descrita pelo técnico Hemerson Maria como fundamental para aumentar o nível de confiança do Tigre visando a sequência do clube colorado na Série B. Com o triunfo, o time goiano chegou aos 48 pontos, dois atrás do CSA, 4º colocado da competição nacional. “Foi uma vitória importantíssim...