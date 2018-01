Hemerson Maria celebra vitória e deseja evolução do Vila Nova

A vitória no clássico contra o Goiás só foi possível de ser conquistada pelo Vila Nova após evolução de fundamentos como marcação, passe e finalização. A opinião é do técnico Hemerson Maria, que acredita que o Tigre ainda terá mais três rodadas para crescer até o futebol ideal para a disputa do Campeonato Goiano.

“Quando empatamos com o Iporá, não éramos a pior equipe e hoje, não viramos o Barcelona. Temos que manter o equilíbrio, fico contente pelo resultado. Foi uma vitória convincente, tivemos que sofrer, principalmente no começo do jogo. O resultado final ficou de bom tamanho, foi uma vitória sofrida e tenho certeza que estamos no caminho certo”, salientou Hemerson Maria.

De acordo com o técnico do Vila Nova, o entrosamento do Tigre será maior a cada partida. Hemerson Maria acredita que o time terá oscilações durante o Estadual, mas que a vitória sobre o rival pode dar confiança para o clube colorada. “Nosso elenco está se identificando com o Vila Nova, história de raça e do clube. Tenho certeza que o torcedor terá muitas alegrias em 2018”, prevê o treinador.

Hemerson Maria espera que na próxima rodada, o Vila Nova continue apresentando evolução tática e passe a aumentar o ímpeto ofensivo. “Nesse começo de campeonato é normal essa falta de rendimento tático e técnico. Temos que manter a solidez defensiva, mas leva tempo para o meio e ataque ficar entrosado. Foi uma vitória incontestável, mas agora é trabalhar novamente porque quando o sol nascer já temos que focar em mais um jogo importante, quarta-feira contra a Anapolina”, frisou o técnico do Vila Nova.