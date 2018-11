Esporte Hellmann escala Inter com apenas 3 titulares em treino para encarar o Paraná Clube sulista já não briga por nenhum objetivo no campeonato, uma vez que está no G4, sem chances de sair e também não pode alcançar nem Flamengo, nem Palmeiras

Em um treino realizado na manhã desta sexta-feira, no CT do Parque Gigante, em Porto Alegre, o técnico Odair Hellmann esboçou uma escalação do Internacional com apenas três jogadores que hoje considerados titulares do time colorado. Apenas o goleiro Marcelo Lomba e os defensores Rodrigo Moledo e Víctor Cuesta foram mantidos na equipe no trabalho que visou o duelo diante d...