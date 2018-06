Esporte Hegemonia brasileira garantida por mais um ciclo

A vingança não foi feita com as próprias mãos, ou com os próprios pés, mas os torcedores brasileiros tiveram múltiplos motivos para comemorar. Nesta quarta-feira (27), os sorrisos foram pela classificação às oitavas de final após vitória sobre a Sérvia, mas a eliminação da poderosa Alemanha, que impôs o impiedoso placar de 7 a 1 ao Brasil, há quatro anos, contribuiu muito...