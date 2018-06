Esporte Hazard 'prevê' que a Bélgica vai eliminar o Brasil e ganhar a Copa do Mundo Além da campanha da Bélgica, Hazard previu que a Argentina passará pela Espanha nas quartas de final, mas perderá para a Inglaterra na fase seguinte

A Bélgica vai ganhar a Copa do Mundo na Rússia. Isso se uma simulação de resultados feita por Eden Hazard se concretizar. No caminho projetado pelo jogador belga, a seleção dele eliminará a Polônia nas oitavas de final, o Brasil nas quartas de final, a França na semifinal e baterá a Inglaterra na decisão. "Essa é a minha previsão para a Copa do Mundo de 2018! Muitos...