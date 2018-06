Esporte Hazard e Lukaku brilham, Bélgica goleia a Tunísia e encaminha classificação às oitavas da Copa Com a vitória por 5 a 2, os belgas igualam a Rússia como o melhor ataque do Mundial até aqui, com oito gols marcados

Romelu Lukaku provou neste sábado (23) que é um dos candidatos a conquistar a artilharia da Copa do Mundo da Rússia. Com classe, precisão e presença de área, marcou dois gols ainda no primeiro tempo e ajudou a Bélgica a vencer a Tunísia por 5 a 2, no estádio do Spartak, em Moscou, pela segunda rodada do Grupo G do mundial. Além dele, o meia Eden Hazard também fez excelente p...