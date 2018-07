Esporte Hazard diz que é o melhor jogador da Copa do Mundo: 'Daria a mim o prêmio' Afirmação ocorreu pouco depois da disputa pelo terceiro lugar contra a Inglaterra, no jogo em que ele marcou o segundo gol da equipe belga

Terceiro colocado na Copa do Mundo com a seleção da Bélgica, Eden Hazard fez campanha para ser eleito o melhor jogador do torneio. Neste sábado, em São Petersburgo, o atacante marcou o segundo gol da vitória da equipe dele sobre a Inglaterra, por 2 a 0, que garantiu o melhor resultado da história dos belgas no torneio. "Eu daria a mim o prêmio de melhor da Copa",...