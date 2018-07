Esporte Hazard destaca experiência da seleção da Bélgica: 'Jogadores estão no auge' Invicta e com 100% de aproveitamento na primeira fase, a Bélgica encara o Japão. Vencedor do confronto entre Brasil ou México nas quartas de final do Mundial

O atacante Eden Hazard acredita que o momento vivido pelos jogadores da seleção belga é o melhor possível para disputar a Copa do Mundo da Rússia. Classificada em primeiro lugar no Grupo H, a Bélgica vai enfrentar o Japão nas oitavas de final do torneio, às 15 horas (de Brasília) desta segunda-feira, em Rostov. "A maioria dos jogadores está no auge de suas carrei...