Hazard comemora força do conjunto belga em vitória; panamenhos vibram com estreia

Um dos destaques da Bélgica na vitória diante do Panamá, o capitão Eden Hazard reconheceu que sua equipe esteve um pouco abaixo das expectativas no primeiro tempo do jogo disputado nesta segunda-feira em Sochi, mas comemorou o placar elástico conquistado na etapa final. Na avaliação do meia, o conjunto belga prevaleceu para a boa arrancada na Copa do Mundo. Já entre o...