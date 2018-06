Esporte Harry Kane, do Tottenham, é o jogador mais caro do mundo Atacante inglês superou Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar

O atacante do Tottenham e da seleção inglesa Harry Kane é o jogador mais valioso do mundo, segundo um estudo revelado nesta segunda-feira (4) pelo Observatório Internacional de Estudos do Esporte (Cies). A entidade usa um algoritmo para calcular o potencial monetário dos atletas em uma próxima janela de transferências. De acordo com a lista, Kane está custan...