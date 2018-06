Esporte Harry Kane brilha no fim e dá vitória à Inglaterra contra a Tunísia em estreia na Copa Atacante do Tottenham marca os dois gols na vitória inglesa sobre os tunisianos

A Inglaterra precisou suar muito, mas arrancou uma importante vitória na estreia da Copa do Mundo, nesta segunda-feira, graças à estrela de Harry Kane. O artilheiro do Tottenham brilhou para marcar os dois gols do triunfo por 2 a 1 sobre a Tunísia, sendo o segundo já nos acréscimos da etapa final, e fez a festa da fanática torcida em Volgogrado. Foi um jogo que mo...