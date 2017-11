Harlei volta ao Goiás como "braço direito" do presidente

Após duas passagens conturbadas como diretor de futebol, o ex-goleiro Harlei volta ao Goiás para ser o "braço direito" do presidente Marcelo Almeida, que encerrou a gestão no clube alviverde em 2017 e deve ser eleito para o próximo triênio na presidência esmeraldina.

"Agradeço a Deus pela oportunidade de voltar ao Goiás, onde todos sabem que é minha casa. Me sinto realmente bem aqui. Agradeço ao presidente Marcelo Almeida pelas palavras e quero dizer que sem dúvida nenhuma, tenho muita honra, orgulho e privilégio de fazer parte da equipe de trabalho. Tinha outros planos, mas o desejo para voltar para minha casa e auxiliar uma pessoa com quem tenho amizade sem dúvida nenhuma acaba pesando. Também estou honrado de voltar a trabalhar com um grande irmão que o futebol me deu, que é o Túlio (Lustosa)", disse o novo assessor da presidência do Goiás.

Harlei foi apresentado na nova função nesta terça-feira (28) ao mesmo tempo que Túlio Lustosa assumiu o posto de gestor de futebol do clube.

Marcelo Almeida apresentou Harlei e Túlio em uma conferência com funcionários do clube transmitida ao vivo pela TV Goiás, canal do clube no Youtube. O presidente afirmou que não comentaria as duas passagens do ex-goleiro como gestor.

"O Harlei já teve a oportunidade de estar aqui logo após ter abandonado os campos. Teve duas passagens. Prefiro não tecer nenhum tipo de comentário em relação a isso. Prefiro dizer que o Harlei, a partir de agora, estará ao meu lado, sendo meu braço direito na parte administrativa do clube. Ele conhece a fundo as entranhas do Goiás. Vou estar muito bem assessorado. Como disse, estará me representado nos meus momentos de ausência na parte administrativa e também quando eu estiver ausente no futebol", resumiu o dirigente esmeraldino.