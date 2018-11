Esporte Harden decide e Rockets mantém reação na NBA com vitória sobre o Pacers Astro da equipe volta a jogar, após período de três jogos fora. Destaque na partida, o camisa 13 anota quase 30 pontos

O Houston Rockets segue sua recuperação neste início de temporada regular da NBA. Com o retorno do astro James Harden, a equipe venceu mais na noite desta segunda-feira (06), ao superar o Indiana Pacers por 98 a 84, fora de casa. Foi o segundo triunfo seguido do time de Houston, o segundo desde a volta do MVP da temporada passada. Harden havia desfalcado o Rocket...