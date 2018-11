Esporte Hamilton sai vitorioso em última prova do ano; Alonso é 11º colocado Campeão com duas etapas de antecipação, o piloto da Mercedes foi mais uma vez soberano no circuito de Yas Marina

O inglês Lewis Hamilton venceu o GP de Abu Dabi de Fórmula 1, neste domingo (25), e colocou o ponto final esperado em uma temporada completamente dominada por ele. Campeão com duas etapas de antecipação, o piloto da Mercedes foi mais uma vez soberano no circuito de Yas Marina para confirmar sua 11.ª vitória em 2018, na última prova do calendário. O novo triunfo col...