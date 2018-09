Esporte Hamilton quebra recorde em Marina Bay e garante pole no GP de Cingapura Vettel é 3º; Max Verstappen largará entre o britânico e o alemão

O tetracampeão Lewis Hamilton contrariou a impressão de que a Ferrari tinha um carro mais acertado em Cingapura e cravou a pole na 15ª etapa desta temporada da Fórmula 1. Neste sábado, na primeira saída dele no Q3, o piloto da Mercedes conquistou a primeira posição com o tempo de 1min36s015, novo recorde da pista e 0s319 mais rápido do que a de Max Verstappen, da Red ...