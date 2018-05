Esporte Hamilton prevê dificuldade para Mercedes e Red Bull na ponta em Mônaco O inglês da Mercedes lidera a competição com 95 pontos, Vettel é o segundo colocado, com 78

Apesar do embalo de duas vitórias consecutivas na temporada, o inglês Lewis Hamilton não esperava encontrar facilidade no GP de Mônaco de Fórmula 1, no fim de semana. O piloto acredita que a Mercedes vai sofrer no intrincado circuito de rua de Montecarlo e aposta numa boa performance dos carros da Red Bull. O motivo do pessimismo é o rendimento das duas equipes no ...