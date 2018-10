Esporte Hamilton passeia e crava mais uma pole no Japão; Ferrari erra e Vettel sai em 8º O treino foi emocionante e decidido no Q3 graças à estratégia das equipes. Inglês celebra sua 80ª pole na carreira

Líder do Mundial, o inglês Lewis Hamilton não poderia pedir por um sábado melhor, na véspera do GP do Japão de Fórmula 1. O piloto se aproveitou da estratégia competente da Mercedes, cravou a pole position para a prova e ainda pôde celebrar um dia para ser esquecido da Ferrari, que verá Sebastian Vettel apenas na oitava colocação do grid. O treino foi emocionante...