Esporte Hamilton manda recado na briga pelo título Apesar de estar com vantagem de 17 pontos na liderança, o britânico vê o campeonato “pender” mais na direção da Ferrari

Às vésperas do GP da Hungria, o britânico Lewis Hamilton mandou um recado nesta quinta-feira ao rival Sebastian Vettel. O piloto da Mercedes admitiu que a Ferrari está mais rápida que a sua equipe no momento atual do campeonato, mas avisou que “será o último a sucumbir” na briga pelo título. “Nós estamos enfrentando uma equipe que é mais rápida que nós neste ano. ...