Esporte Hamilton lidera treino e crava pole em Abu Dabi; Alonso larga em 15º em despedida O inglês garantiu a primeira colocação no grid na reta final do Q3, quando completou o percurso em 1min34s794

A conquista antecipada do título da temporada 2018 da Fórmula 1 não tirou o apetite de Lewis Hamilton, que neste sábado mostrou mais uma vez porque domina a categoria. O piloto da Mercedes foi o mais veloz no circuito de Yas Marina e cravou a pole position para o GP de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, que acontecerá no domingo. Hamilton garantiu seu quinto ...