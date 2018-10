Esporte Hamilton lidera dobradinha da Mercedes no 1º treino livre do GP do Japão Líder da temporada, piloto inglês crava o tempo de 1min28s691

A Mercedes começou na frente o fim de semana da 17ª das 21 etapas da temporada 2018 da Fórmula 1. No primeiro treino livre para o GP do Japão, a equipe dominou as ações no Circuito de Suzuka e fechou a sessão com uma dobradinha dos seus pilotos, tendo o britânico Lewis Hamilton na frente. Embalado por uma sequência de três vitórias no campeonato, ainda que a últim...