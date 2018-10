O domínio de Lewis Hamilton na Fórmula 1 ganhou um novo capítulo neste domingo (28). O 4º lugar no Grande Prêmio do México foi suficiente para garantir ao inglês seu quinto título na principal categoria do automobilismo mundial. A prova foi vencida pelo holandês Max Verstappen, confirmando o final de semana de domínio da Red Bull, que ficou sempre nas primeiras colocações nos treinos. O principal rival de Hamilton na temporada, o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, ficou em 2º, resultado insuficiente para manter a briga pelo título aberta - o finlandês Kimi Raikkonen completou o pódio na prova mexicana.

A briga pelo título chegou a ser equilibrada na primeira metade da temporada, mas a vitória emblemática de Hamilton na 12ª etapa da temporada, na Alemanha, após o erro de Vettel, possibilitou o triunfo do inglês, que havia largado em 14º. O resultado devolveu, àquela altura, a liderança do campeonato ao piloto da Mercedes. A partir dali, Hamilton passeou. Venceu as provas da Hungria, Itália, Cingapura, Rússia e Japão, garantindo confortável vantagem na ponta, até confirmar o título neste domingo (28), ao atingir 358 pontos, contra 294 de Vettel - faltam as provas do Brasil e Abu Dabi.

O título iguala Hamilton ao argentino Juan Manuel Fangio, que conquistou cinco títulos na década de 1950. Agora, apenas dois títulos separam o inglês do maior vencedor da história da Fórmula 1, o alemão Michael Schumacher, dono de sete títulos mundiais.

O brasileiro Lucas Di Grassi, que disputou uma temporada na Fórmula 1, em 2010, e foi campeão da Fórmula E no ano passado, comentou sobre o domínio recente estabelecido pelo inglês. “Acho que a Fórmula 1 já atravessa o que podemos chamar de ‘Era Hamilton’. Sem dúvida, no futuro, não se poderá falar da categoria sem passar pelo que ele tem conseguido fazer na pista. Cada vez mais acredito que a expectativa do público é pelo surgimento de alguém capaz de derrotar Lewis, muito provavelmente um novo nome ou alguém que ainda não tenha conseguido se destacar no nível de estar sempre perto da vitória ou pódio”, avaliou.