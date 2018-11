Esporte Hamilton destaca ajuda e exalta Bottas: 'Melhor parceria que já existiu na F-1' Já campeão de forma antecipada, piloto inglês valoriza trabalho de colega de equipe finlandês pela contribuição ao longo da temporada

Pentacampeão mundial da Fórmula 1, Lewis Hamilton desembarcou no Brasil nesta semana sem o peso de precisar confirmar o título, garantido no México, na etapa passada. Mais leve, o piloto inglês pôde deixar de lado o campeonato por um momento para agradecer ao finlandês Valtteri Bottas pela parceria bem-sucedida, que está perto de buscar também o troféu do Mundial de C...