Esporte Hamilton confirma o domínio da Mercedes e faz a pole para o GP da Espanha Vice-líder na temporada, apenas quatro pontos atrás de Hamilton, o alemão Sebastian Vettel garantiu a terceira colocação

A Mercedes confirmou neste sábado (12) o domínio apresentado em todo o final de semana do GP da Espanha de Fórmula 1. Depois de ser mais rápida em todos os treinos livres, a equipe manteve a supremacia e garantiu as duas primeiras colocações na classificação. Melhor para o britânico Lewis Hamilton, pole com o tempo de 1min16s173, novo recorde do Circuito da Catalunha, n...