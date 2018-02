Hélio dos Anjos valoriza evolução do Goiás: “É mais um 3 a 0”

Autor de um gol e uma assistência na goleada do Goiás sobre o Grêmio Anápolis, neste domingo (18), pela 9ª rodada do Campeonato Goiano, o meia Thalles ganhou elogios do técnico Hélio dos Anjos, que também fez questão de valorizar a evolução técnica e tática do time esmeraldino após o intervalo - dois gols da vitória alviverde foram marcados na etapa final.

“A atuação do Thalles foi boa, mas não fundamental para vencermos o jogo. Temos que valorizar a estrutura da equipe dentro de campo. Isso deu moral (o gol marcado por Thalles). Não tenho dúvida nenhuma quando coloco um jogador jovem para jogar. Coloquei na minha cabeça que era a hora do Thalles pelo meio campo deles”, explicou o treinador esmeraldino, que pensou em mudar a forma tática do Goiás para o duelo, mas manteve sua estrutura.

“Tinha o pensamento de trabalhar com estrutura tática diferente, visando a formatação da equipe (adversária) e os problemas que vamos ter na temporada. Eles tiveram 5 a 6 mudanças em relação ao jogo da Serrinha - Goiás venceu por 2 a 0. Gostei da evolução da equipe após o intervalo”, salientou Hélio dos Anjos.

A vitória esmeraldina mantém o time na liderança geral do Campeonato Goiano, agora, com 20 pontos. “Hoje, o time se adaptou ao gramado, as condições e jogou bem. É mais um 3 a 0, temos o melhor ataque da competição, melhor defesa e melhor saldo de gols. Estamos na frente. Isso tudo são objetivos parciais, que acabam levando para as primeiras posições”, complementou o treinador do Goiás.

Pelo Campeonato Goiano, o Goiás volta a campo no próximo domingo (24), às 16 horas, no Estádio Serra Dourada, quando enfrenta o Itumbiara. Antes, o time esmeraldino vai ao Serra para enfrentar o Boa Esporte, pela segunda fase da Copa do Brasil.