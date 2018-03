Hélio dos Anjos: Sessentão na vida e na bola

Na vitória sobre o Coritiba, o técnico Hélio dos Anjos completou marca especial - ele chegou a 350 jogos à frente do Goiás. Nesta quarta-feira, contra a Anapolina, às 21h45, no Serra Dourada, o mineiro Hélio dos Anjos entra numa fase especial da vida - comemorará 60 anos, a maioria deles vivenciando o esporte, a começar pelo vôlei até chegar ao futebol.

O presente está por vir. A vitória sobre a Xata garante o Goiás na semifinal do Estadual, como líder do Grupo A. Como transpira futebol diariamente, não é totalmente errado dizer que, para Hélio dos Anjos, estar à beira do gramado, dirigindo o time que é uma extensão da vida e carreira dele, já será especial. Hélio se delicia com o que faz diariamente.

“Ele se dedica 24 horas à carreira. Acho que continuará trabalhando um bom tempo. É (futebol) o que ele mais gosta de fazer”, atesta Lana Macedo dos Anjos, de 54 anos. Mulher, alma gêmea e companheira do homem Hélio dos Anjos, Lana o conheceu durante o carnaval, na década de 1970, em Monte Alegre de Minas (MG). “Já são 36 anos lado a lado. Ele chega muito bem aos 60 (anos). O Hélio é uma pessoa capaz de se reinventar”, garantiu Lana dos Anjos, de 54 anos.

Irrequieto, bravio por alguns instantes, ranzinza em outros, o técnico do Goiás é o típico profissional que não abre mão do comando. Mas como poucos, sabe agregar e liderar grupos (elenco, comissão técnica e dirigentes). Por chegar numa fase madura da carreira e da vida, Hélio vê um desafio à frente, além dos rivais e das adversidades - luta contra estigma de ultrapassado.

Claro, parte das respostas virá dos resultados em campo. Outra parte, da capacidade de mostrar que o tempo e a experiência fizeram bem demais. “Ele (Hélio) sempre fala que, quem está na liderança, tem de assumir as responsabilidade e não se omitir. Isso tem o ônus e o bônus”, cita Flávia dos Anjos, filha mais velha de Hélio dos Anjos.

Formada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ela faz o uso dos conhecimentos adquiridos na graduação. Porém, não abre mão da experiência do pai. Emocionada ao falar dele, por telefone, da empresa de investimentos na qual é sócia, em Florianópolis, Flávia diz que Hélio “é capaz não só de se reinventar como começar do zero nas situações contrárias.” Quando retornou ao clube, ano passado, mais ou menos foi esse o cenário encontrado no Goiás. Era um clube à beira do descenso à Série C.