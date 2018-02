Hélio dos Anjos não revela time do Goiás para o clássico

Neste sábado (3), o Goiás volta a enfrentar o Vila Nova, às 17 horas, no estádio Olímpico. O adversário ainda está engasgado na garganta do alviverde, já que foi o único time que derrotou o esmeraldino no Campeonato Goiano. Para tentar surpreender o adversário, Hélio dos Anjos fechou a última atividade do time, que deve ter algumas mudanças.

Em relação ao último jogo, a única baixa é o zagueiro Fábio Sanches, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Na zaga, existe a disputa entre Raphael Silva e David Duarte. No ataque, também há briga entre Júnior Viçosa, titular nos últimos confrontos, e Lucão, que foi o camisa 9 do time nas primeiras partidas do time. Também no setor ofensivo, Maranhão deve entrar na vaga de Felipe Garcia.

"Eu acredito que vamos estar mais bem preparados do que no primeiro jogo. Eu sei onde erramos no primeiro clássico e corrigi isso durante esses últimos jogos", ressaltou Hélio dos Anjos, que ainda explicou por que fechar o treino. "O adversário estuda muito. Então, preciso ter uma pequena vantagem em relação a eles", disse.

Mesmo com o Goiás tendo melhor campanha do que o Vila Nova, o comandante esmeraldino fez questão de ressaltar que não existe favorito na partida. "Vejo que está tudo muito igual e o Vila é o time mais qualificado, em relação aos outros que enfrentamos", frisou o treinador.

O Goiás deve ir a campo com: Marcelo Rangel; Alex Silva, Raphael Silva (David Duarte), Eduardo Brock e Jefferson; João Afonso, Léo Sena e Giovanni; Rafinha, Júnior Viçosa e Maranhão.