Hélio dos Anjos elogia meias do Goiás e diretor do Camaleão reclama da arbitragem

Representantes de Goiás e Aparecidense analisaram o duelo deste sábado (10), na Serrinha, de diferentes maneiras. Enquanto o técnico Hélio dos Anjos, vencedor do confronto, elogiou jogadores como Léo Sena e Giovanni, o diretor de futebol do Camaleão, João Rodrigues, acredita que a arbitragem de Jefferson Ferreira atrapalhou sua equipe durante a partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Goiano.

“Somos um time que domina a posse de bola, quem analisa futebol consegue perceber alguns pontos que são característicos dessa equipe. Hoje trabalhamos e o Giovanni conseguiu dar um belo passe para o gol do Lucão. Temos na nossa equipe um dos melhores 2º volantes da história do clube, o Léo Sena, que tem um passe e domínio de posse diferente de muitos”, analisou o treinador esmeraldino após vitória sobre a Aparecidense.

Por outro lado, João Rodrigues revelou que vai formalizar uma reclamação para a comissão de arbitragem, solicitando que em jogos decisivos, árbitros mais experientes atuem em partidas da Aparecidense.



“Vou ligar para o Coronel (Júlio César Motta Fernandes, presidente da comissão). Perder para o Goiás é normal, mas como foi não tem como. É um garoto (Jefferson Ferreira) que tem medo do Hélio. É preciso colocar árbitro de primeira linha”, criticou o dirigente da Aparecidense, que chamou o profissional da arbitragem de “aprendiz” e salientou que Jefferson Ferreira não pode apitar jogos decisivos.