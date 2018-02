Hélio dos Anjos elogia boa atuação dos laterais diante do Sinop/MT

Na estreia da Copa do Brasil, o Goiás enfrentou o Sinop/MT e não deu chances para a zebra. Venceu os donos da casa por 1 a 0, com gol do lateral direito Alex Silva. Ao final do jogo, Hélio dos Anjos aprovou a partida feita por seu grupo, dando destaque principalmente aos laterais, que, segundo o comandante, estão evoluindo com a sequência de jogos.

"Gostei muito dos meus laterais, na parte defensiva e também ofensiva. Ambos tiveram chances de gols. Jogaram muito e tivemos um crescimento defensivo muito grande", ressaltou o comandante esmeraldino, que ainda destacou a segurança do time, que começou a partida levando um susto do Sinop/MT.

"Os primeiros 30 minutos foram brilhantes em cima do que planejamos. Temos um time com características ofensivas e não podíamos fugir disso, mesmo sendo um jogo de alto risco. Essa forma de disputa traz muita insegurança porque quem tinha mais a perder éramos nós, mas meu grupo mostrou muita segurança", comentou Hélio dos Anjos.

O treinador esmeraldino também fez questão de destacar que viu evolução na equipe, mas tem muitas coisas para melhorar, mesmo com um aproveitamento de 76,19% na temporada. Na sequência da Copa do Brasil, o Goiás terá pela frente o Boa Esporte, em casa, mas sem data definida. Já no Goianão, o alviverde, que é líder do Grupo A, com 13 pontos, terá um confronto complicado neste sábado (10), contra a Aparecidense, às 16h30, na Serrinha.