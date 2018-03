Hélio dos Anjos diz que faltou “antijogo” do Goiás no clássico

Derrotado no clássico contra o Atlético, o técnico Hélio dos Anjos celebrou a qualidade do confronto contra o Dragão, mas voltou a criticar a arbitragem da partida. O treinador acredita que o duelo foi decidido por fatores como falta de antijogo e criação da sua equipe em alguns setores. O comandante esmeraldino não poupou críticas ao árbitro Bruno Rezende.

“Quando saiu a escala (de árbitros), meu instrutor de arbitragem avisou que não era o momento adequado (para o Bruno apitar). Posso até estar sendo radical, mas transfiro essa lambança da partida para o árbitro. Falei para o quarto árbitro (Breno Sousa) conversar com ele, mandar deixar o jogo ficar calmo. Será que o jogo entre Anápolis e Itumbiara era mais importante do que um jogo decisivo entre Atlético e Goiás? O André (Luiz Castro) estava lá apitando”, opinou o técnico do Goiás, que disse que o jogo foi bonito e teve pegada de clássico. O treinador disse ter avisado o quarto árbitro do duelo, no primeiro tempo, que o jogo não terminaria bem.

“Ele (Bruno Rezende) deu cartão amarelo para o Alex (Silva) e outro menino lá sem necessidade (Júlio César, atacante do Atlético). Depois, teve uma briga que ninguém deu porrada. Teve o tumulto e ele escolheu dois jogadores para expulsar. Queria que me mostrasse o que o Giovanni e o menino fizeram”, criticou Hélio dos Anjos.

Sobre o jogo, o treinador esmeraldino opina que o Goiás não se encolheu durante o jogo, mas precisou se recuperar de problemas ocorridos durante o clássico. “Tivemos alguns problemas com o Breno, que saiu com dores no tornozelo, e o Rangel. Achei que o jogo foi bem disputado. Vamos em busca da classificação na Copa do Brasil para a próxima fase”, frisou o técnico em coletiva.

O treinador, que optou por escalar um time alternativo, explicou que precisava dar chances para alguns jogadores. “Sabíamos que o jogo teria característica de imposição física, mas pensamos na quarta-feira (jogo contra o Coritiba). Discutimos com a direção e a comissão técnica para tomar a decisão, nos preparamos para isso”, comentou Hélio dos Anjos.

Para o técnico do Goiás, o único gol da partida saiu em um erro de atitude esmeraldino. “Gosto do antijogo. Sabe o que é o antijogo? Era não deixar o jogador (Tomas Bastos) respirar na hora da falta. Fazem contra meu time. Sou muito sincero. O juiz marcou a falta, tem de andar. Isso é conversado antes do jogo e faltou isso em uma falta perigosa. Foi o que decidiu o jogo”, analisou Hélio dos Anjos após derrota para o Dragão.