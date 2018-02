Hélio dos Anjos diz que defendeu seu jogador no momento de sua expulsão na Copa do Brasil

A partida do Goiás na Copa do Brasil, contra o Boa Esporte, foi de muitas emoções, já que o esmeraldino só garantiu a vaga na 3ª fase após a disputa de pênaltis. Além da classificação alviverde, o que marcou o jogo foi mais uma expulsão do treinador Hélio dos Anjos, que já havia sido expulso na primeira partida do time no ano, contra a Aparecidense.

O comandante esmeraldino, que havia prometido que não seria mais expulso, acabou discutindo com o treinador do Boa Esporte, Sidney Moraes, o que acarretou na exclusão dos dois treinadores, momentos antes da disputa dos pênaltis. Com a cabeça mais fria, Hélio dos Anjos pediu desculpas ao grupo e comentou como foi a discussão com o treinador rival.

"Sou muito amigo do Sidney (Moraes), mas não aceito treinador adversário dar palpite para o meu jogador, e o Sidney ficou falando com o Brock. Fui no instinto de defender meu jogador. O árbitro falou que eu xinguei ele, mas eu só parti para cima dele e disse para ele não falar com meus jogadores", explicou Hélio do Anjos.

Na súmula, o árbitro Rodrigo D’Alonso Ferreira colocou que Hélio dos Anjos abandonou a sua área técnica e proferiu as seguintes palavras ao treinador do Boa. "Vocês estão de brincadeira! Vai tomar ...! Toda hora fazendo cai-cai", relatou o árbitro.

Em relação à partida, o comandante esmeraldino ressaltou a dificuldade de ultrapassar a barreira montada pelo Boa Esporte, que, segundo ele, jogou com uma linha de 6 mais um volante no meio, impedindo as finalizações esmeraldinas. Porém, Hélio dos Anjos destacou que está muito feliz com o grupo e que o time não mereceria sair sem a classificação.

"Sei que existe uma grande exigência em cima do Goiás e de mim, porque falam que sou ultrapassado. Sei que vou ser muito cobrado, mas sempre tive estrutura para aguentar as críticas", disse o treinador que ressaltou o seu diferencial. "Todos os treinadores trabalham e estudam muito e todo mundo trabalha em cima dos detalhes. O meu detalhe é a unidade do grupo, é a união".

Na próxima fase, o Goiás irá enfrentar o vencedor do duelo entre Uberlândia e Coritiba, que se enfrentam nesta quinta-feira (22), no Parque do Sabiá, em Minas Gerais.