Hélio dos Anjos destaca equilíbrio defensivo do Goiás na temporada

Após se classificar na Copa do Brasil, no meio da semana, o Goiás já tem outro desafio pela frente. O alviverde enfrenta a Aparecidense, neste sábado (10), às 16h30, na Serrinha. O duelo vai marcar o confronto entre a melhor defesa, a do esmeraldino, com 3 gols sofridos, contra o melhor ataque, o Camaleão, com 11 gols marcados.

No Goiás, Hélio dos Anjos já ressaltou que o time tem uma proposta ofensiva, tanto que joga com três atacantes. Porém, o sistema defensivo vem funcionando bem e o treinador destaca que é mérito de todo o grupo. "O modelo de jogo nosso está muito bem equilibrado. O fato de termos tomado poucos gols não é só mérito da linha defensiva e sim de todo o time", disse o treinador.

Para a partida, o comandante esmeraldino não revelou o time titular, mas é provável que ocorram mudanças. O que é certo é que o atacante Júnior Viçosa não poderá atuar, já que está suspenso. Lucão permanece na equipe titular.

O time do Goiás deve ser o seguinte: Marcelo Rangel; Alex Silva, David Duarte (Raphael Silva), Eduardo Brock e Jefferson; João Afonso, Léo Sena e Giovanni; Michael, Lucão e Rafinha (Felipe Garcia).

"Temos noção do ótimo momento deles (Aparecidense). Eles cresceram de produtividade desde a 1ª rodada, na qual vencemos. Mas estamos bem preparados e eles também. Acredito que será uma grande partida no sábado de carnaval", disse Hélio dos Anjos.

O Goiás ocupa a liderança do Grupo A, com 13 pontos, já a Aparecidense está na 2ª colocação do Grupo B, com 11 pontos.