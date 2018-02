Hélio dos Anjos completa 350 jogos comandando o Goiás

O jogo do Goiás diante do Coritiba, nesta quarta-feira (28), será simbólico ao técnico Hélio dos Anjos. Diante do Coxa, Hélio dos Anjos completará 350 partidas à frente do alviverde e um detalhe chama a atenção - ele não poderá comandar o time em campo, já que foi expulso no jogo contra o Boa/MG (0 a 0).

Em campo, quando Hélio está ausente, quem comanda o time é o filho e auxiliar dele, Guilherme dos Anjos. Foi assim durante os minutos finais da vitória sobre a Aparecidense - Hélio foi expulso, pelo Estadual - e, depois, na derrota sofrida para o Vila Nova (1 a 0), e na vitória sobre o Itumbiara (3 a 0), quando Hélio cumpria suspensão.

Nesta segunda-feira (26), o treinador e a comissão técnica do Goiás não puderam comandar treino tático no CT do Parque Anhanguera. A chuva, com ventos fortes e alguns trovões, fizeram com que a atividade com bola fosse cancelada. Assim, o elenco ficou na academia e fez atividade física.