Hélio dos Anjos cobra melhor rendimento do setor de criação esmeraldino

Na partida desta quarta-feira (7), contra a Anapolina, o treinador do Goiás, Hélio dos Anjos, completou 60 anos, mas a equipe não conseguiu dar a vitória ao comandante e o alviverde ficou no empate em 1 a 1. Após a partida, o técnico ressaltou que não ficou satisfeito com o desempenho do time, principalmente o setor de criação.

"Esperava mais no segundo tempo, nos desorganizamos, erramos muitos passes e perdemos muitas bolas no sistema ofensivo. Se tivéssemos mais lucidez na parte ofensiva teríamos tido um resultado melhor. Se tivéssemos uma criatividade maior poderíamos ter vencido", disse Hélio dos Anjos.

A equipe, em alguns momentos do jogo foi dominada pela Anapolina, mas para o comandante não faltou vontade. "Tivemos muita vontade, mas faltou lucidez técnica ao time. O penúltimo passe e último foi horrível. Não fiquei satisfeito com o jogo, mas acredito que estamos tendo um equilíbrio bom", frisou o comandante.

Para a sequência da temporada, Hélio dos Anjos perdeu alguns jogadores, como é o caso de Elyeser e Fábio Sanches, com problemas no joelho e o treinador ressaltou que a direção já deu o respaldo e que irá recompor o elenco para o restante do ano.

"O Túlio já me passou que vai contratar para o setor de meio de campo e também a zaga. Eu tenho preocupações com a zaga, porque tenho dois meninos e a temporada está entrando em jogos decisivos", comentou Hélio dos Anjos.