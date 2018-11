Esporte Há 8 jogos sem gols e vitórias, Fluminense anuncia a demissão de Marcelo Oliveira O treinador deixa o clube com 33 jogos, foram 12 vitórias, oito empates e 13 derrotas

Há oito jogos sem conseguir fazer um mísero gol e consequentemente sem nenhuma vitória nesta longa sequência, o Fluminense anunciou nesta quinta-feira (29) a demissão do técnico Marcelo Oliveira. O treinador deixa o cargo apenas um dia depois de a equipe ser derrotada por 2 a 0 pelo Atlético-PR, no Maracanã, e ser eliminada da Copa Sul-Americana. Por meio de not...