Esporte Guto Ferreira não resiste a mais uma derrota em casa e deixa a Chapecoense No total ele comandou o time em 13 partidas, com quatro vitórias, um empate e oito derrotas - aproveitamento de 33,3% dos pontos

Guto Ferreira encerrou nesta segunda-feira a sua segunda passagem pela Chapecoense. Contratado no início de agosto, após a saída de Gilson Kleina, para salvar o clube do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o treinador não conseguiu crescer de produção e oscilou muito, principalmente dentro de casa, onde conquistou as suas quatro vitórias, mas também amargou quatro d...