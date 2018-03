Guilherme dos Anjos destaca força dos laterais do Goiás

Hélio dos Anjos estava suspenso na vitória sobre o Coritiba, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (28), no Estádio Serra Dourada. Hélio foi substituído pelo filho, Guilherme dos Anjos, que tem estilo muito parecido ao do pai ao se expressar e elogiou os laterais do Goiás, Caíque Sá e Jefferson.

Sobre Caíque Sá, Guilherme destacou a força dele. "A análise para trazer o Caíque foi minuciosa. Fez mais de 20 jogos pelo Vitória no Brasileiro. O que a gente espera é que ele faça ainda mais. O Caíque vai evoluir mais", previu Guilherme dos Anjos.

Sobre Jefferson, que chegou a ser convocado para a seleção brasileira sub-20, há cerca de dois anos, o treinador disse que se trata de um grande jogador. "Com relação ao Jefferson, é uma felicidade vê-lo jogar bem. Gosto dele e da família. Ele estava meio jogado e nós conseguimos resgatá-lo. É mérito dele", ressaltou o filho e auxiliar de Hélio dos Anjos.

Agora, ele e o pai terão uma semana para preparar o time para o próximo jogo. Desta vez, será válido pelo Estadual, contra a Anapolina, na quarta-feira seguinte, no Estádio Serra Dourada.