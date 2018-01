Guia do Goianão: Vila quer voltar a erguer a taça

Já se passaram quase 13 anos desde o último título conquistado pelo Vila Nova no Campeonato Goiano. Em 2017, o time colorado voltou a jogar a decisão do Estadual pela primeira vez desde 2005, mas bateu na trave ao ser derrotado pelo rival Goiás no placar agregado de 4 a 0. O objetivo do Tigre neste ano será voltar à final da competição estadual, mas o clube colora...