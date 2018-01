Guia do Goianão: Iporá, a simpatia do caçula com folha enxuta

Após superar a desconfiança no ano de sua estreia na elite estadual, em 2017, o Iporá vive novo desafio nesta temporada. Com a folha de pagamento mais enxuta da competição - cerca de R$ 50 mil -, o Lobo Guará aposta na simplicidade e eficiência para driblar as dificuldades. Em 2017, surpreendeu ao terminar o Estadual em 5º lugar, obtendo uma vaga na Série D do Brasileiro d...