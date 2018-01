Guia do Goianão: Conheça os palcos do Estadual

Nove estádios goianos devem receber jogos do Campeonato Goiano 2018. Na capital, quatro estádios serão utilizados, sendo ao menos duas praças esportivas para cada clube goianiense.

As casas do Vila Nova serão o Serra Dourada e Olímpico. Do Goiás, a Serrinha e Serra Dourada. Já o Atlético tenta concluir as obras no Antônio Accioly para voltar a mandar jogos em Campinas. Ate lá, o Olímpico continuará sendo a principal praça rubro-negra.

No interior, o Jonas Duarte, em Anápolis, será dividido pelos três clubes da cidade. A curiosidade é que apenas na 3ª rodada do 3º turno o estádio não será utilizado. A Aparecidense reformou o Anníbal Batista de Toledo.

Em Itumbiara, o Juscelino Kubitschek (JK), de 41 anos, é o 2º maior estádio do futebol goiano e continuará sendo a casa do Itumbiara. O Ferreirão, em Iporá, não deve receber jogo à noite devido a falta de um gerador e o Mozart Veloso do Carmo (Rio Verde) possui infiltrações e precisa de melhorias.