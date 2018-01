Guia do Goianão: Camaleão quer título inédito

Apenas três equipes disputaram as últimas oito edições da 1ª Divisão do Campeonato Goiano: Goiás, Atlético e Aparecidense. O time de Aparecida de Goiânia, nos últimos quatro anos, avançou à fase mata-mata em duas ocasiões - 2015, quando chegou à final, mas foi derrotado pelo Goiás; e no ano passado, eliminado pelo Vila Nova na fase semifinal. Na atual edição...