Esporte Guga Kuerten é nomeado primeiro embaixador mundial de Roland Garros Ex-tenista brasileiro conquistou três títulos do Grand Slam francês na carreira

Dono de três títulos em Roland Garros, o ex-tenista Gustavo Kuerten foi nomeado pela Federação Francesa de Tênis como o primeiro embaixador do Grand Slam francês, nesta quinta-feira. Na nova função, o catarinense vai atuar como garoto-propaganda da competição e também do jogo sobre o saibro ao redor do globo. "É uma grande honra e uma oportunidade enorme para dar co...