Esporte Guga forma time de jovens talentos para criar 'Batalhão Brasileiro' no tênis "O que posso dizer é que vem uma geração muito boa aí!", comentou, sobre o "Time Guga"

Se depender de Gustavo Kuerten, o País terá no futuro um "Batalhão Brasileiro" no tênis, de fazer inveja à Armada Espanhola, como é conhecida a elite da modalidade no país europeu. Após anos de atenção ao trabalho social e à criação da sua escolinha, o tricampeão de Roland Garros começou a investir no alto rendimento. E a meta é formar tenistas de nível Top 100 e até T...