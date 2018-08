Esporte Guerrero volta ao Peru e promete lutar por inocência: 'Cortaram minhas asas' Atacante peruano jogou a Copa da Rússia, na ocasião Guerrero estava atuando graças ao apelo que fez para o governo Suíço

Novamente suspenso e impedido de jogar futebol, o atacante Paolo Guerrero desembarcou nesta sexta-feira (24) em Lima, no Peru. Um dia depois de ver a Justiça suíça derrubar o efeito suspensivo que o permitia atuar desde a Copa do Mundo, o atacante do Internacional voltou ao país natal e se mostrou determinado a provar sua inocência nesta acusação de doping. "Estava me pre...