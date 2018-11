Esporte Guerrero sofre nova derrota em tribunais na Suíça e segue suspenso por doping Pedido de redução de pena foi negado pela justiça

A Justiça da Suíça aplicou outra derrota contra o atacante peruano Paolo Guerrero, suspenso por doping. Nesta sexta-feira (23), o Tribunal Federal do país europeu anunciou que rejeitou um recurso apresentado pela Fifa que queria, assim como a defesa do atleta, uma redução em sua punição. A entidade máxima do futebol havia estabelecido uma suspensão de apenas seis meses a...