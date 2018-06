Esporte Guerrero homenageia Farfán em celebração e vê início de nova era na seleção Atacante marcou um dos dois gols da vitória peruana sobre a Austrália em Sochi nesta terça-feira (26)

A celebração dos jogadores peruanos após a vitória por 2 a 0 sobre a Austrália, nesta terça-feira, em Sochi, pela rodada final do Grupo C da Copa do Mundo, demonstrou que esse triunfo não foi comum, ainda que tenha efeito prático nulo, pois a equipe já estava eliminada do torneio na Rússia. Afinal, vários jogadores exibiram emoção ainda no gramado do Fisht Stadium, e...