Esporte Guerrero fica fora de treino e deve desfalcar o Flamengo contra o Cruzeiro O atacante está com um edema na coxa esquerda e desfalcou o time nas últimas duas partidas

Com o contrato com o Flamengo prestes a terminar, o centroavante peruano Paolo Guerrero não treinou na tarde desta terça-feira (7) e deve desfalcar o time rubro-negro no confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Cruzeiro, nesta quarta, às 21h45, no Maracanã. O peruano tem um edema na coxa esquerda e não apareceu no Ninho do Urubu para a últi...