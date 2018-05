Esporte Guerrero está liberado para jogar a Copa do Mundo Na punição original, o jogador foi suspenso por um ano por suposto uso de doping

O Tribunal Federal da Suíça concedeu nesta quinta-feira efeito suspensivo à decisão de banir o jogador Paolo Guerrero, permitindo que ele possa ir à Copa do Mundo na Rússia. Atacante do Peru e do Flamengo, ele havia sido suspenso pela Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês), depois que conseguiu uma redução importante de sua pena. A punição original po...