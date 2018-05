Esporte Guerrero critica nova punição: 'Estão roubando a minha Copa do Mundo' Jogador está fora da Copa de 2018 e também não deve mais jogar pelo Flamengo

Em sua primeira declaração após a nova suspensão, anunciada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) nesta segunda-feira, o atacante Paolo Guerrero criticou a punição que o tirará do Mundial da Rússia. "Estão me roubando a Copa do Mundo e talvez a minha carreira", declarou o jogador da seleção do Peru. "Para as pessoas que contribuíram para esta v...