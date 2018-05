Esporte Guerrero celebra decisão que o liberou para jogar a Copa: 'Fez justiça' Efeito suspensivo foi confirmado nesta quinta-feira (31)

O atacante Paolo Guerrero celebrou a decisão do Tribunal Federal da Suíça, que liberou sua participação na Copa do Mundo da Rússia. Momentos depois do efeito suspensivo ser confirmado nesta quinta-feira, a Federação Peruana de Futebol divulgou um comunicado em nome do jogador. "O tribunal suíço deixou suspensa a injusta punição imposta contra mim e, em consequênci...