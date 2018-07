Esporte Guerrero é flagrado em blitz da lei seca e está proibido de dirigir Atacante do Flamengo tem contrato apenas até o começo do próximo mês de Agosto

Se decidir permanecer no futebol brasileiro, o atacante Paolo Guerrero deverá utilizar algum meio secundário para ir aos treinos. Isso porque o jogador do Flamengo, que está em fim de contrato com o clube carioca, foi flagrado na blitz da Lei Seca nesta semana e não poderá mais dirigir por um ano. O peruano passou pelo comando da Polícia na noi...